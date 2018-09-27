ФК «Спартак» пожаловался на качество газона на стадионе в Новороссийске

Кубковый матч «Черноморец» — «Спартак» прошел 26 сентября.

«На центральном стадионе города-героя, как говорится, яблоку негде было упасть. Жаль только, поле на нем оставляло желать лучшего. Созидать на нем было гораздо труднее, чем разрушать», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Посетители матча также негативно отзывались о состоянии газона.

«Футбольный матч, который вчера состоялся в Новороссийске — одна из самых обсуждаемых тем дня сегодняшнего. Вижу комментарии подписчиков в социальных сетях, спасибо за объективность и непредвзятость. На днях провожу разбор полетов», — написал глава города Игорь Дяченко в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Спартак» победил «Черноморец» в 1/16 Олимп — Кубка России со счетом 0:1.

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