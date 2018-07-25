ФК «Урожай» одержал победу в дебютном матче ПФЛ

Клуб под руководством Евгения Калешина 25 июля уверенно победил ростовскую команду Академии футбола имени Виктора Понедельника.

Встреча прошла в Батайске на стадионе «Локомотив». Дубль оформил Ильмир Нурисов, еще один гол забил Евгений Стуканов. Единственный мяч соперника отправил в сетку Алексей Губочкин.

Матч завершился со счетом 3:1.

Второй тур команда пропустит, а в рамках третьего 11 августа игроки встретятся с «Краснодаром-3», сообщается в группе ФК «Урожай» «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» проиграл первый официальный матч в Кубке России. Накануне встречи клуб покинули главный тренер Владимир Газзаев и генеральный директор Алексей Зинин. Ведутся переговоры относительно потенциальных инвесторов клуба.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник