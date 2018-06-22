ФК «Урожай» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге

Краснодарская «Кубань» сменила название на «Урожай». Сейчас разрабатывается символика клуба.

«Сегодня «Урожай» получил лицензию Российского футбольного союза. В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ. В ближайшее время будет объявлен состав команды, тренерский и административный штаб», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Он не уточнил, насколько будет изменен состав игроков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ.

Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

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