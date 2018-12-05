ФК «Урожай» представил нового генерального директора

Им стал Дмитрий Градиленко. Он известен по выступлениям за столичные ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо».

По окончании карьеры он занимался агентской деятельностью, был экспертом на телевидении и работал спортивным директором в брянском «Динамо» и пензенском «Зените». Дмитрий Градиленко уже приступил к работе в новом клубе.

«Главная задача — постепенно подниматься наверх — это значит, в этом году занять первое место и получить право на участие в ФНЛ. А потом, по возможности, как можно скорее вернуться в Премьер-лигу», — сказал генеральный директор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко.

Многие СМИ сообщали, что Градиленко сменит на посту Николая Писарева, который займет место главного тренера. Но Писарев оставлять должность не собирается, а вот Евгений Калешин решил взять паузу в карьере.

«До отпуска был разговор с главным тренером. И я как спортивный директор и руководитель, надеялся, что после отпуска что-то, возможно, поменяется. У главного тренера и сейчас действующий контракт, но вот сегодня он выступил с обращением, и надо относиться к этому с уважением. Поэтому с сегодняшнего дня клуб приступит к поискам главного тренера», — пояснил спортивный директор ФК «Урожай» Николай Писарев.

В «Урожае» намерены найти нового тренера до того, как команда приступит к работе на первом тренировочном сборе. Он пройдет в Сочи с 15 по 25 декабря.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник