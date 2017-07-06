ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что ведет переговоры со Смоловым

Нападающего ФК «Краснодар» санкт-петербургский клуб не планирует приобретать в обмен на Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

Об этом заявил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена», — пояснил он.

Сарсания добавил, что вариант ухода Кокорина и Дзюбы в летнее трансферное окно не рассматривается, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 июня СМИ сообщили, что «Зенит» планирует приобрести форварда ФК «Краснодар» Федора Смолова. Позже телекомментатор Нобель Арустамян не исключил вариант, что краснодарскому клубу в обмен на Смолова могут предложить Кокорина с доплатой.

В ноябре 2016 года появились слухи о том, что Смолова планирует приобрести московский ФК «Спартак». Однако футболист заявил, что не собирается переходить в эту команду. Затем он сообщил, что готов перейти в европейскую команду в зимнее трансферное окно. В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Смолов начал переговоры с «Боруссией». Китайский клуб в августе 2016 года предлагал Смолову контракт на 15 млн евро.

Зимой Федор Смолов заявлял, что отклонил «супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая» от клуба «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Позже он признался, что китайский клуб предлагал 10 млн евро в год и было тяжело отказать.

Весной в СМИ появилась информация, что Федор Смолов согласился на переход в турецкий «Фенербахче» по окончании сезона, а также, что форвард попал в сферу интересов «Эвертона».

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром и MVP сезона Премьер-лиги. Российский футбольный союз признал его лучшим игроком года в стране.

Спортивный директор ФК «Краснодар» Алексей Зинин в апреле рассказал о том, как клуб будет искать замену форварду Федору Смолову в случае его ухода.

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