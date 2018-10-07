ФК «Зенит» пред матчем с «Краснодаром» представил ролик на тему корриды

Матч состоится 7 октября в Санкт-Петербурге.

«Шум волны – это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамен! Мы уже на арене. Бегите прочь! Идет волна», — говорится в ролике.

В видеопревью показаны сцены корриды, так как быки — одно из прозвищ краснодарской команды.

Матч начнется в 16:30.

На данный момент «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, набрав после девяти игр 22 очка. На втором месте — «Краснодар» с 19 очками.

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