ФК «Зенит» пред матчем с «Краснодаром» представил ролик на тему корриды

Матч состоится 7 октября в Санкт-Петербурге.
«Шум волны – это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамен! Мы уже на арене. Бегите прочь! Идет волна», — говорится в ролике.
В видеопревью показаны сцены корриды, так как быки — одно из прозвищ краснодарской команды.
Матч начнется в 16:30.
На данный момент «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, набрав после девяти игр 22 очка. На втором месте — «Краснодар» с 19 очками.
Все новости по теме:
Футбольный сезон — 2018/2019
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту