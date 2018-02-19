Флаг акции «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи» передали в Успенский район

Его торжественно приняли в концертном зале детской школы искусств.

«Каждый район отличается своей изюминкой. Где-то это особенное появление акции, где-то свои сюрпризы. Здесь был великолепный номер с элементами российского и кубанского флагов. Очень зрелищно, оставило очень большое впечатление», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Продолжился праздник футбольным матчем между командами поселений, а завершился передачей флага акции Успенскому району от Новокубанского. Его подхватила победитель первенства России в составе дубля «Кубаночки» Алевтина Мартынова.

«Эмоции были на высшем уровне, мне очень понравилось. Тем более такая ответственная задача. Я очень жду чемпионат мира. Я его обязательно буду смотреть», — сказала победитель первенства России по футболу Алевтина Мартынова.

Успенский район стал 38-м по счету, в котором прошла всекубанская акция. Следующий на очереди — Отрадненский.

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