Фон Бисмарк: Германии есть, чему поучиться у Кубани

Международный наблюдатель от Европейского парламента высоко оценил организацию выборов в Краснодарском крае.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с международным наблюдателем после закрытия избирательных участков, попросив гостя высказать свое мнение об увиденном. По словам Александра фон Бисмарка, Германии есть чему поучиться у региона в организации голосования.

«Мы даже не можем сравнить выборный процесс. Нам есть чему поучиться у вас: когда ты приходишь на участок, и все готовы тебе помочь. Отвечают на все возникающие вопросы. Не было случаев, чтобы что-то скрывалось. У вас все было проведено на высочайшем уровне. И когда я вернусь в свою страну, скажу что необходимо брать с России пример организации избирательного процесса», — ответил международный эксперт.

По его мнению, в западной прессе сильно искажается информация о ходе выборов в России.

«Я очень расстроен тем, как у нас в Германии пишут о российских выборах. На самом деле голосование проходит честно и открыто. Нет никаких ошибок и нарушений, все предельно ясно и четко», – отметил фон Бисмарк.

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