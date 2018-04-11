Фонд «Край Добра» начал сбор средств на протез для Кристины Петунц

На «Кубань 24» — «Добрая Среда». Целый день в эфире телеканала ведущие будут рассказывать историю 16-летней подопечной фонда «Край Добра» — жительницы Краснодара Кристины Петунц.

В начале марта на пешеходном переходе девушку сбила машина. В детскую краевую больницу Кристина попала со сложнейшими переломами костей таза и ног, критической потерей крови. Врачи провели семь сложных операций. Спасти Кристину удалось, но для этого пришлось ампутировать ей левую ногу.

«Говорила, что не хочет быть обузой, не хочет жить. Сейчас понимаешь: счастье заключается в том, что твой ребенок улыбается и ходит на двух ногах», — рассказала мать Кристины Ирина Петунц.

Вернуть Кристину к полноценной жизни может бионический протез. С этим уникальным изобретением девушка сможет не только ходить, но и бегать, танцевать, окончить школу и поступить в медицинский вуз, о чем так мечтает. Чтобы получить возможность нормально жить, необходимо более 1,5 млн рублей. Именно столько стоит протез. Семье, где мама — парикмахер, а папа — водитель, столько собрать невозможно.

«Есть же на свете люди, которые помогают детям. Я верю в то, что буду ходить на двух ногах», — сказала подопечная фонда «Край Добра» Кристина Петунц.

Помочь Кристине Петунц может каждый. Для этого нужно зайти на сайт «Край Добра», нажать на кнопку в виде сердца, или отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав любую сумму.

Подробнее о Кристине Петунц телеканал «Кубань 24» расскажет в программе «Край Добра». Она выйдет в эфир 11 апреля в 18:00 вечера.

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