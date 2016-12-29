Фонд «Край Добра» собрал для шестимесячной девочки 320 тыс. рублей

Фонд «Край Добра» собрал для шестимесячной Милены Шеуджен более 320 тыс. рублей.

Семья Шеуджен в декабре смогла наконец забрать ребенка из больницы и привезти домой. Из-за страшного диагноза шестимесячная Милена с самого рождения была буквально прикована к больничной койке. У девочки непроходимость тонкого кишечника. Это означает, что привычные для младенцев молоко и смеси кушать она не могла — пища просто не усваивалась. Питательные вещества Милена могла получать только через аппарат, который находился в больнице. А значит, дома девочка раньше не была до этого дня никогда.

В семье Шеуджен появился свой «кормилец». Аппарат точно такой же, как в больнице, помогли купить неравнодушные люди не только со всей Кубани, но и с разных регионов России вместе с фондом «Край Добра». Питаться, как обычные детки, Милена не может, но в остальном от них она не отличается.

«Просыпаемся мы уже с включенным катетером, отключаемся мы в 12:00 и отдыхаем до 18:00, то есть шесть часов мы абсолютно нормальные детки, которые гуляют, играют, выходят на улицу, ни в чем себе не отказывают», — рассказывает мама Милены Сусана Шеуджен.

Фонд «Край Добра» собрал для Милены более 300 тыс. рублей. Теперь девочка обеспечена специализированым питанием на полгода. Помочь тяжелобольным детям можно, отправив СМС со словом «счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму, или на сайте благотворительного фонда «Край Добра», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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