Фонд микрофинансирования края объявил о создании нового продукта для предпринимателей

Микрозайм предназначен для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в торговой сфере.

Займ можно потратить на пополнение оборотных средств и материально-производственных запасов, для обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), исполнение государственного или муниципального контракта.

Средства предоставляются на срок от трех месяцев до двух лет в сумме от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей с процентной ставкой 13,5% годовых. В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение поручительства Гарантийного фонда Краснодарского края.

«Запрос на создание данного продукта от предприятий торговли мы получили уже давно. За время существования Фонд микрофинансирования зарекомендовал себя как эффективный инструмент инфраструктуры поддержки бизнеса и стал одним из самых востребованных. Мы продолжаем совершенствовать систему, вводим клиентоориентированный подход», — рассказала исполнительный директор фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Коваленко.

Узнать подробную информацию об условиях предоставления займа можно на сайте фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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