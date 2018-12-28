Микрозайм по низкой ставке могут получить победители конкурса в области качества «Сделано на Кубани» и предприниматели, работающие в сфере легкой промышленности.

Фонд микрофинансирования внес изменения в условия предоставления микрозаймов для поддержки малого бизнеса, производящего на Кубани текстильные изделия, одежду и изделия из кожи. Ставка по микрозайму «Промышленник» для этих предпринимателей составит 2% годовых.

Всего с начала года Фонд микрофинансирования края выдал 592 льготных займа малому бизнесу на 903,9 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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