Фонд «Право на жизнь»: в Сочи на мундиале обеспечили все удобства для маломобильных людей

На курорте создали все условия для беспрепятственного использования инфраструктуры гражданами с ограниченными возможностями, заявил президент межрегионального благотворительного общественного фонда, инвалид-колясочник Владимир Родионов.

Перед чемпионатом мира по футболу на 44 надземных и подземных пешеходных переходах установили 86 подъемных устройств, привели в соответствие с требованиями доступности более 50 мест для размещения и питания болельщиков, в рабочем состоянии пребывают пандусы и мосты. Через Олимпийский парк к стадиону «Фишт» инвалиды могут добраться на электрокарах. Этой услугой уже воспользовались около 700 болельщиков с ограниченными возможностями.

«В Сочи сделано на сегодняшний момент полностью все, что должно быть, что должно помогать всем маломобильным группам населения, и это необязательно инвалиды-колясочники, это также слабовидящие, слабослышащие и люди с различными опорно-двигательными поражениями, в Сочи это все предусмотрено. Здесь везде установлены все виды подъемных механизмов, сделаны необходимые уклоны, пандусы, везде сделано все очень четко и грамотно, на сам стадион я добрался на «Ласточке», здесь нет никаких вопросов: персонал встречает, любезно помогает, провожает, до самого стадиона «Фишт» я добирался на электрокаре», — рассказал Родионов.

«Безусловно, администрация города и все наши социальные партнеры — все готовились к улучшению качества безбарьерной среды в Сочи, идет постоянная работа. Мы постоянно мониторим качество работы подъемников, техническое состояние», — цитирует заместителя главы Сочи Ирину Романец ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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