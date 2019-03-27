Фонд развития промышленности Кубани вошел в десятку лучших в России

Итоги работы региональных учреждений за прошлый год подвел федеральный Фонд развития промышленности.

Фонд развития промышленности Кубани занял шестое место из 44 региональных и стал первым в Южном Федеральном округе.

Оценили деятельность по различным критериям. Учли программу поддержки региональных фондов, количество профинансированных проектов, качество работы с заявителями, наличие доступного информационного ресурса о деятельности фонда и его услугах, качество консультаций и экспертиз.

Все региональные фонды, вошедшие в топ-10 федерального рейтинга, начали работу в 2016 году. Фонд Краснодарского края открыли в апреле 2018-го.

С начала деятельности он выдал 16 займов в сфере промышленности на общую сумму 317 млн рублей. В 2018 году учреждение совместно с федеральным фондом одобрило займ на сумму 100 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта краснодарскому предприятию «Сатурн». Займ профинансировали в этом году.

В фонд поступило 800 обращений от промышленных предприятий. Всем им оказали консультационную или финансовую поддержку.

В этом году фонд начнет проводить отраслевые выставочно-ярмарочные мероприятия для краевых предприятий, в том числе международные. Создадут «единое окно» для консультирования по мерам господдержки промышленных предприятий.

Фонд развития промышленности Краснодарского края создали по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Объем его капитализации в 2018 году составил 500 млн рублей. В текущем году по поручению главы региона его докапитализируют еще на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.