Фонд развития промышленности края выдал предприятиям первые займы на 67,5 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Сразу два кубанских промышленных предприятия смогут сделать значительный рывок вперед, чтобы улучшить производство, увеличить мощности и создать новые рабочие места», — сказал глава края.

АО «Агрообъединение «Кубань» планирует строительство завода по производству продукции из полипропилена в Усть-Лабинске. Благодаря предоставленному фондом займу организация сможет приобрести оборудование на 50 млн рублей для производства мешков из полипропилена.

Компания ООО «Производственно-коммерческое предприятие Вега» модернизирует действующее производство, чтобы увеличить ассортимент и качество продукции. Закупка современного оборудования станет возможной благодаря выделенным средствам фонда — это 17,5 млн рублей.

«Общая капитализация фонда в этом году составила 500 млн рублей. В ходе рассмотрения поступивших заявок фонд будет выделять самые перспективные кубанские предприятия, им будут предоставлены кредиты под 3-6% годовых, что значительно ниже рыночных ставок», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что краснодарский бизнес уже успешно привлекает средства из федерального фонда: в 2017 году получено займов на 300 млн рублей.

«Промышленность региона нуждается где-то в перезагрузке, а где-то приходится и вовсе начинать с нуля. Сегодня отрасли необходима особая поддержка, чтобы затем окупить сполна все вложенные средства», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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