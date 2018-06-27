Фонд развития промышленности Кубани подписал соглашение о сотрудничестве с ФРП

Документ подписали замдиректора Фонда развития промышленности (ФРП) Сергей Вологодский и директор РФРП Краснодарского края Дмитрий Королев.

На подписании присутствовали заместитель главы администрации Краснодарского края Василий Швец и руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Совместные федерально-региональные займы будут выдаваться по двум программам: «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Промышленные предприятия края получат возможность привлечь на реализацию проектов займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до пяти лет, на сумму — от 20 до 100 млн рублей. При этом доля федерального ФРП в займах будет составлять 70%, а 30% предоставит региональный фонд.

Такое соотношение позволяет региональным ФРП, даже при относительно скромном бюджете, профинансировать значительное количество региональных промышленных проектов.

«Партнерство регионального и федерального фондов развития промышленности, безусловно, даст хороший импульс развитию отрасли в Краснодарском крае. Предприятия получат финансирование, за счет которого смогут развивать свои производства. В свою очередь, это даст краю новую продукцию, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней», — прокомментировал подписание соглашения вице-губернатор Кубани Василий Швец.

Порядок и условия отбора проектов на получение совместного займа определяются стандартами и регламентами федерального ФРП. Принимать решение о софинансировании будет экспертный совет ФРП, опираясь на заключение регионального фонда. Предприятия Краснодарского края для подачи заявки на совместный льготный заем могут обращаться в региональный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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