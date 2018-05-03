Фонд Хазрета Совмена за 16 лет оказал помощь на 1 млрд рублей

Экс-президенту Адыгеи Хазрету Совмену исполнился 81 год. Он принимает поздравления и пожелания со всей России.

Бывший политик теперь посвящает себя меценатству. В начале 2000-х он основал благотворительный фонд. За эти годы организация помогала университетам, музеям и больницам, ветеранам, а также детским домам. Более миллиарда рублей пошли на общественные и социальные нужды. О благих деяниях знают и жители Кубани. Студенты КубГУ много лет занимаются футболом и баскетболом на современной спортивной площадке. Построить комплекс помог адыгейский меценат.

«Была затеяна грандиозная реконструкция стадиона. Было снято покрытие практически со всего стадиона. Постелено искусственное покрытие последнего поколения для игры в футбол. Построены трибуны. Благоустроены спортивные площадки», — рассказал и. о. заведующего кафедрой физического воспитания КубГУ Геннадий Кожанов.

Еще одним важным вкладом в развитие Кубани стала помощь в открытии Выставочного зала боевой славы в краевой столице. Здесь находятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны — оружие, фотографии и предметы фронтового быта.

«В строительстве участвовали предприятия краснодара, краевые организации и бизнес. Общими усилиями это здание за три месяца было возведено в мае 2010 года. В течение полугода было оборудовано информационными стендами, завезены экспонаты поисковиками. Уже в феврале 2011 года первые посетители пришли в выставочный зал», — отметил руководитель Выставочного зала боевой славы Геннадий Романов.

Сейчас он — один из самых посещаемых боевых музеев в Краснодаре.

В прошлом году Хазрет Совмен был награжден медалью «Герой труда Кубани» за укрепление дружбы и сотрудничества Краснодарского края и Адыгеи.

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