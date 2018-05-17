Фонду развития промышленности Кубани выделили 25 млн рублей

Деньги из краевого бюджета выделили на мероприятия по повышению производительности труда.

Приказ подписал министр экономики края Александр Руппель. На базе фонда создан Центр компетенций по повышению производительности труда.

В этом году регион стал одним из десяти участников федерального приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Краевой центр компетенций займется организационным и методическим обеспечением разработки программ повышения производительности труда, а также проведением соответствующих мероприятий на предприятиях-участниках.

От Кубани участниками федерального проекта станут не менее десяти организаций.

«Повышение производительности труда — одна из приоритетных задач края, которые мы ставим перед собой в рамках реализации Стратегии развития региона. В наших планах — повысить показатели по этому направлению к 2030 году более чем в 2,5 раза. Хочу акцентировать внимание, что это не просто цифры», — сказал Александр Руппель.

Руппель подчеркнул, что предстоит проделать огромную работу, которая обеспечит рост эффективности экономики и предприятий, создание современных рабочих мест и достойной заработной платы, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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