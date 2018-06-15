Фонду «Вольное дело» Олега Дерипаски исполнилось 15 лет

За это время на реализацию проектов было направлено более 5 млрд рублей. Из них 700 млн — на образование.

В этом году три программы фонда: «Робототехника», JuniorSkills и «Школа нового поколения» объединили в одну — «Профессионалы будущего».

«Сегодня школы Усть-Лабинского района выпускают в жизнь подготовленных людей, умеющих составить бизнес-план, находить ресурсы, понимающих, что такое бережливое производство, разумная экономия», — сказала председатель совета директоров фонда «Вольное дело» Тамара Румянцева.

Еще один масштабный проект — строительство в Усть-Лабинске лицея для одаренных детей со всей страны. На него потратят 2 млрд рублей. В состав комплекса войдут несколько корпусов — учебный, жилой и физкультурно-оздоровительный. Здания решили сделать в стиле Царскосельского лицея.

«Проект разработан студией Сергея Шведова из Санкт-Петербурга. С точки зрения инженерии это будет действительно уникальное здание», — отметил директор Фонда экономического развития юга Юрий Рябченюк.

Одно из многих добрых дел фонда Олега Дерипаски — строительство Свято-Владимирского храма в хуторе Октябрьском. Белокаменный собор — аналог знаменитой церкви Покрова на Нерли. Еще одна достопримечательность района — реконструированная фондом Александровская крепость, которую ежегодно посещают тысячи туристов.

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