Фонды музея истории Сочи пополнились сувенирами 70-х годов ХХ века

Их изготовила Сочинская сувенирная фабрика.

Фабрика, созданная в октябре 1963 года, просуществовала более 30 лет. Мастера и художники фабрики работали в традициях народного искусства России и Кавказа. Они сумели создать широкий ассортимент изделий — более чем 500 наименований.

Сувениры делались из рогов, самшита, металла, шишек, пластмассы, дерева, натуральных водорослей, ракушек, речных и морских обитателей.

В новой коллекции представлены изделия из местных кавказских пород древесины — бука, каштана, ореха. Это подарочные декоративные изделия — самовары, коробки для хранения чая, шкатулки, подставки, подсвечники, шариковые ручки. Все предметы изготовлены с помощью токарной обработки с применением резьбы по дереву.

В планах музея — расширить коллекцию предметов Сочинской сувенирной фабрики, пополнив ее другими изделиями, которыми предприятие славилось в советские годы, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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