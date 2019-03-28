Фонду виолончелиста Ролдугина передадут 400 метров пляжей в Сочи

Депутаты ЗСК согласились с передачей образовательному фонду «Талант и успех» пляжной территории в Имеретинской низменности.

Фонду на пять лет передали 435 м пляжа. В пояснительной записке к принятому постановлению говорится, что передача государственного имущества Краснодарского края не повлечет за собой изменения целевого назначения передаваемого имущества и не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета.

Фонд «Талант и успех» учредили в декабре 2014 года для организации работы Всероссийского образовательного центра одаренных детей «Сириус» в Сочи на базе объектов зимней Олимпиады.

Российский виолончелист Сергей Ролдугин является председателем правления и учредителем фонда.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в Сочи 1 сентября 2015 года дал старт работе образовательного центра «Сириус».