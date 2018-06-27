Forbes: мундиаль привлек иностранных инвесторов в Россию

Капиталовложения в подготовку к ЧМ-2018 могут принести выгоду как российской стороне, так и зарубежному бизнесу, проявляющему инвестиционный интерес к стране, считают эксперты.

На подготовку к мундиалю потрачено 1,2 трлн рублей. Средства вложили в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры, а также в благоустройство городов. По оценкам Forbes, за 2013-2018 годы экономика России может получить около 820 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу стал для страны вторым масштабным международным спортивным событием после зимних Олимпийских игр в 2014 году. О том, насколько успешными оказались финансовые вложения в Сочи, говорит популярность города среди иностранных туристов.

Поэтому сейчас Россия находится на подъеме и становится более привлекательной для зарубежных партнеров, несмотря на экономические санкции, падение цен на нефть и пессимистичные прогнозы, пишут «Известия» со ссылкой на Forbes.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналитики международного рейтингового агентства Moody’s сообщили о росте экономики некоторых субъектов РФ после мундиаля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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