Forbes подсчитал финансовые потери Шараповой за последний год

Состояние российской теннисистки сократилось на 100 млн долларов и оценивается в 160 млн долларов.

Такие данные приводят в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии издания. Шарапова заняла в нем 17-е место.

Список возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1 млрд долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рейтинге российских знаменитостей Forbes Мария Шарапова опустилась с первого на 19-е место.

Теннисистка 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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