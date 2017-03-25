Формирование Росгвардии завершат к 31 января 2018 года

Трехэтапное формирование войск Росгвардии планируют завершить к 31 января 2018 года.

В национальной гвардии уже служат 340 тыс. человек, среди которых восемь Героев Российской Федерации.

Первый этап формирования войск завершился 31 декабря 2016 года. Второй продлится до 31 августа 2017 года. За этот период уточнят состав, численность и оперативное построение группировок войск, определят объем и порядок выполнения служебно-боевых задач, организуют мероприятия по переводу сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту.

Третий этап пройдет до 31 января 2018 года. Планируется завершить формирование войск, перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту, организовать выполнение задач в единой структуре и по единым планам.

В состав Росгвардии вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. В ведение Росгвардии передано ФГУП «Охрана», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин объявил 27 марта Днем войск национальной гвардии.

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