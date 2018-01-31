«Формула-1» откажется приглашать грид-герлз с сезона-2018

Это решение объяснили тем, что традиция «явно противоречит современным социальным нормам».

Чемпионат мира по автогонкам класса «Формула-1» откажется от грид-герлз — девушек, выводящих на старт машины.

«Мы не считаем, что эта практика является подходящей и соответствующей «Формуле-1″», — отметил управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес.

Новый сезон гонок стартует 25 марта. Действующим чемпионом является британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международная автомобильная федерация (FIA) объявила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября.

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