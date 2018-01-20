Фортепианный дуэт из КГИК пригласили выступить в Болгарии

Преподаватели Краснодарского государственного института культуры Станислав и Ирина Агаевы стали лауреатами II степени международного конкурса имени Марии Юдиной.

XIX Международный конкурс молодых пианистов, фортепианных дуэтов и камерных ансамблей имени Марии Юдиной прошел в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие представители России, Китая, Республики Корея, Украины и Беларуси.

Фортепианный дуэт Станислава и Ирины Агаевой получил приглашение от членов жюри поучаствовать в международном конкурсе исполнительского мастерства, который будет проходить в Болгарии.

Станислав и Ирина Агаевы преподают на факультете «Консерватория». Музыканты неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. В 2017 году они заняли первое место в VI Всероссийском конкурсе пианистов и камерных ансамблей имени Д. Д. Шостаковича и в X Открытом международном фестивале-конкурсе камерной музыки «Краснодарская камерата», сообщает пресс-служба КГИК.

Вернуться на ленту

Источник