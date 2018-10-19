Форум «Дело за малым» в Краснодаре посетили около 12 тыс. человек

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на форуме малого и среднего бизнеса обсуждались вопросы развития цифровой экономики, и это вызвало небывалый интерес.

«За два дня «Дело за малым» посетили около 12 тыс. человек. Это и молодые предприниматели, и топовые бизнесмены, и представители федеральных органов власти. В прошлый раз в работе форума приняли участие порядка трех тысяч человек», — подчеркнул руководитель края.

По словам губернатора, еще одна особенность нынешнего форума в том, что он вышел за рамки регионального.

«В Краснодар приехали представители 12 субъектов, в том числе из Ленинградской области, Чечни, Калмыкии, а также две международные делегации из Германии и Китая. Бизнесмены смогли не только презентовать свои проекты, но и наладить прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами из других регионов», — сказал глава Кубани.

Международная выставка франшиз собрала более 30 компаний в разнообразных сегментах экономики. И уже поступило около 700 заявок на оформление бизнеса по франшизе.

«Таким образом, форум стал действующей площадкой для общения и развития предпринимательского сообщества», — подытожил Кондратьев.

Форум «Дело за малым» проходил в Краснодаре с 18 по 19 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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