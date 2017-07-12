Форвард Алексей Цветков перешел в ХК «Сочи»

Контракт с центральным нападающим рассчитан на один год.

Алексей Цветков с 2004 по 2010 годы выступал за ХК МВД, поиграв и в Суперлиге, и в КХЛ. Затем два сезона провел за «Северсталь», а в 2012 году хоккеист подписал контракт с московским «Динамо», цвета которого защищал до завершения прошлого сезона. Вместе с «бело-голубыми» форвард стал обладателем Кубка Гагарина-2013.

За 49 матчей регулярного чемпионата-2016/17 Цветков набрал 28 очков при показателе полезности +10, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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