Форвард Федор Смолов останется в ФК «Краснодар»

Об этом сообщило агентство ProSports Management, которое сотрудничает с нападающим сборной России.

«Он остается», — говорится в подписи к фотографии Федора Смолова в футболке ФК «Краснодара», опубликованной на странице агентства в Instagram.

Федор Смолов перешел в ФК «Краснодар» в 2015 году из московского «Динамо». В конце августа форвард с 51-м голом в 79 матчах стал лучшим бомбардиром в истории клуба, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист, пропустивший старт сезона из-за травмы, в это летнее трансферное окно может сменить команду. Им интересовались четыре клуба.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб уже давно не думает об уходе Смолова из команды. На пресс-конференции перед началом сезона-2017/18 гендиректор ФК «Краснодар» заявил, что Смолов может уйти, но пока никаких предложений по нему не поступало. ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что ведет переговоры со Смоловым. При этом 29 июня СМИ сообщили, что «Зенит» планирует приобрести форварда.

Позже телекомментатор Нобель Арустамян не исключил вариант, что краснодарскому клубу в обмен на Смолова могут предложить Кокорина с доплатой. ФК «Краснодар» оценил Федора Смолова в 16 млн евро.

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