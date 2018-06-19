Форвард ФК «Краснодар» Смолов не вошел в стартовый состав сборной РФ на матч с Египтом

19 июня в 19:45

Игра стартует 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.

Состав команды опубликовали в аккаунте сборной России в Twitter.

С первых минут на поле выйдет игрок «Краснодара» Юрий Газинский. В состав также вошли Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев и Артем Дзюба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч между сборными России и Египта пройдет в Санкт-Петербурге. Игру пропустит Алан Дзагоев.

Бульдог Буч и выдра Гарри предсказали победу России в матче с Египтом.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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