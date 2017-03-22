Форвард ФК «Краснодар» Смолов озвучил названия станций в аэроэкспрессах Москвы

Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах.

Это произошло на мероприятии, посвященном проведению в России Кубка конфедераций. Оно состоялось в Краснодаре, где Глушаков, Акинфеев и Смолов в составе сборной России готовятся к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.

С определенного момента голоса футболистов смогут услышать пассажиры аэроэкспресса. Точная дата не сообщается, говорится на сайте РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 20 марта прилетела в столицу Кубани. В Краснодаре 24 марта пройдет игра сборной против Кот-д’Ивуара и 28 марта в Сочи — против Бельгии. Это контрольные матчи перед Кубком конфедераций.

Четыре игрока ФК «Краснодар» вошли в сборную. По словам тренера «черно-зеленых» Игоря Шалимова, голкипер Станислав Крицюк не сможет выступить за сборную из-за травмы. Также под вопросом участие в матче форварда Федора Смолова.

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