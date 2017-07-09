Форвард ФК «Краснодар» Смолов получил травму

Срок восстановления игрока может составить три недели.

Об этом стало известно после матча «горожан» с ЦСКА.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене», — цитирует представителя футболиста Кахора Муминова «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 9 июля провел товарищеский матч с ЦСКА вничью — 1:1. Заключительный контрольный поединок «горожан» в летнем межсезонье-2017 прошел в Австрии.

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