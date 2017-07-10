Форвард ФК «Краснодар» Смолов пропустит начало чемпионата России из-за травмы

На восстановление футболисту потребуется около трех недель.

В Москве 10 июля нападающий прошел обследование. МРТ выявило у него небольшой надрыв мышцы задней поверхности бедра без гематомы. Из-за травмы форвард может пропустить два-три тура чемпионата России, который стартует 15 июля, сообщает «Спорт Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Смолов получил травму 9 июля. ФК «Краснодар» в этот день провел товарищеский матч с ЦСКА вничью — 1:1. Заключительный контрольный поединок «горожан» в летнем межсезонье-2017 прошел в Австрии.

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