Форвард «Краснодара» Смолов назначен капитаном на матч России с Испанией

Товарищеская встреча пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

С капитанской повязкой на поле выйдет форвард ФК «Краснодар» Федор Смолов. Об этом сообщает официальный твиттер сборной России.

В стартовом составе сборной РФ — Андрей Лунев, Виктор Васин, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Денис Глушаков, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Алан Дзагоев и Алексей Миранчук.

Встреча начнется в 21:45.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 11 ноября проиграла Аргентине в товарищеском матче, который проишел в «Лужниках» в Москве. Впервые Федор Смолов вышел в капитанской повязкой в матче с Ираном 10 октября.

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