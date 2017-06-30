Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Зубков перешел в «Химки»

Подмосковный клуб 30 июня объявил о трансфере бывшего капитана «красно-зеленых».

«Российский форвард Андрей Зубков, всю свою карьеру проведший в краснодарском «Локомотиве», переходит в «Химки»», — говорится в сообщении.

Контракт с 26-летним игроком заключен на два года, сообщает пресс-служба БК «Химки».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Зубков был капитаном «Локомотива-Кубани». Он является воспитанником клуба, и провел за основной состав краснодарской команды восемь сезонов.

Ранее главным тренером БК «Химки» назначили бывшего наставника «Локо» Георгиоса Барцокаса.

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