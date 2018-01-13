Форвард ХК «Сочи» Падакин пробежал круг на скорость в костюме Сочимена

13 января в 16:59

Это произошло во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ в Астане.

Павел Падакин переоделся во время конкурса «Круг на скорость», пробежав показательный круг на глазах у других хоккеистов.

«Это не Супермен, а «Сочимен». Пришла идея, решили воплотить это в жизнь. Суперспособность у меня — расплавление льда. После Нового года было много костюмов свободных, поэтому найти одежду не составило труда. Ни разу не тренировал, только в раздевалке надел костюм первый раз. Думаю, когда попадем в плей-офф, надену костюм на первый матч Кубка Гагарина», — цитирует хоккеиста «Р-Спорт».

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