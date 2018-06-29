Форварда «Краснодара» Смолова признали лучшим футболистом сезона в России

Это стало известно по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза.

Федор Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году, в составе команды два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В минувшем сезоне нападающий сыграл за «черно-зеленых» 22 матча и забил 14 голов. В активе 28-летнего форварда 35 матчей за сборную России и 12 голов.

РФС также отметил полузащитника ПФК ЦСКА и сборной России Александра Головина. Его назвали «надеждой сезона», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РФС вручил владельцу ФК «Краснодар» Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18..

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