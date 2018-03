Форварда ПБК «Локомотив-Кубань» Райана Брокхоффа прооперировали

14 марта в 07:36

В марте игрок повредил большой палец правой руки.

«Операция прошла успешно благодаря доктору Dr. Ek. Теперь сконцентрируюсь на выздоровлении и возвращении на площадку», — написал баскетболист в своем Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 марта Райан Брокхофф получил травму руки в матче Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

Surgery went without a hitch thanks to Dr. Ek. Now focused on recovering and getting back out on the court.

Публикация от rbroekhoff45 (@rbroekhoff45) Мар 13, 2018 в 6:54 PDT

