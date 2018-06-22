Форварду ФК «Краснодар» Смолову вернули 200 млн рублей за квартиру в Подмосковье

Бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев вернул футболисту Федору Смолову деньги за недвижимость в элитном жилом комплексе в Подмосковье.

Сейчас экс-депутат находится под стражей в качестве фигуранта уголовного дела по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Один из пострадавших от его действий — нападающий сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов. В 2015 году футболист хотел приобрести квартиру в московском районе Хамовники. Подходящее жилье на улице Ефремова площадью 194,5 кв. м он нашел на сайте жилого комплекса Knightsbridge Private Park. По словам Смолова, из-за сильной занятости и постоянных командировок самостоятельно заниматься приобретением и оформлением квартиры в собственность он поручил представлять интересы своему отцу — Михаилу Смолову. Тот заключил договор с соинвестором строительства — ООО «Оптима проперти менеджмент», контролируемым структурами Ильдара Самиева.

Как выяснилось, квартира находилась в залоге у ПАО «Связь-банк», Федор Смолов знал об этом еще до подписания договора и внесения предоплаты в размере 163,4 млн рублей. После внесения оставшейся суммы ООО «Оптима проперти менеджмент» в течение двух месяцев должно было снять обременение с недвижимости, но так этого и не сделало. В итоге Федор Смолов обратился в правоохранительные органы.

Уже после возбуждения дела Смолов ходатайствовал перед следствием о дополнительном допросе. В ходе этого следственного мероприятия футболист заявил, что договор купли-продажи расторгнут, а деньги ему вернули в полном объеме и «каких-либо требований и претензий к ООО «Оптима проперти менеджмент», Ильдару Самиеву и иным лицам» он не имеет.

При этом Самлиев с сентября 2017 года находится под арестом. После возмещения футболисту денег, ему так и не удалось добиться изменения меры пресечения с ареста на более мягкую, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист «Краснодара» Смолов лишился 191 млн рублей при покупке квартиры в Подмосковье.

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