Фотоконкурс «Голосовач» пройдет в 14 муниципалитетах Кубани

В конкурсе для избирателей разыграют более 100 смартфонов и других гаджетов.

Принять участие в нем очень просто: если вам от 18 до 36 лет, то после голосования можно сфотографироваться около своего избирательного участка. Волонтеры, работающие на выборах, предложат специальную рамку и помогут сделать снимок. Останется только разместить картинку в соцсети и подписать ее хэштегом #голосовач23 и названием своего города.

После этого фото попадет на сайт организаторов конкурса. На этом портале можно узнать все об условиях акции. Победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

«Самая яркая, креативная фотография, которая наберет наибольшее количество лайков на сайте golosovach23.ru, займет первое место и получит замечательные призы», — рассказала волонтер Екатерина Шмелева.

Фотоконкурс пройдет в 14 муниципалитетах Кубани. Он стартует в день выборов президента России. Фото будут принимать в течение недели. А итоги объявят 30 марта.

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