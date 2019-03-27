Фотокорреспондент интернет-портала «Кубань 24» получил приз конкурса «Золотой фотообъектив-2018»

Фоторепортаж «Наводнение в Туапсе» Николая Хижняка получил единогласную поддержку конкурсной комиссии.

Николай Хижняк получит памятный знак и денежную премию.

Лучшие работы жюри конкурса выбирало из 150 снимков со всей Кубани. По словам председателя конкурсной комиссии, фотокорреспондента газеты «Краснодарские известия» Ивана Журавлева, самые интересные снимки конкурсантов этого года войдут в экспозицию. Также решено расширить традиционную фотовыставку снимками обладателей «Золотого объектива» за последние десять лет, сообщается на сайте союза журналистов Краснодарского края.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидировали последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.