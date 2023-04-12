Fox News: Источник утечки секретных американских документов может находиться в Центральном разведывательном управлении или Агентстве национальной безопасности США

Телеканал заявил, что большинство документов, обнаруженных в Интернете, являются секретными отчетами Пентагона, рассылаемыми в электронном виде на специально защищенные планшеты . Получателями таких сообщений могут быть около 5000 человек.

Однако, как указывает Fox News, часть документов подготовлена ​​не Пентагоном, а Центральным разведывательным управлением или АНБ. В секретные отчеты Минобороны США они не входят, круг их получателей меньше.

На основании этого телеканал делает вывод, что представитель более узкой группы, принадлежащей к одному из американских разведывательные организации могут стать источником утечки информации.