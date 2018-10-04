Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море

Это произошло во время строительства на морском участке между Тузлинской косой и одноименным островом.

При опускании опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Произошедшее не повлияет на график строительства.

«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем», — отметили в пресс-центре «Крымского моста».

Никто из строителей не пострадал. Опоры моста не повредились, несущая способность не нарушилась. Нештатная ситуация не повлияет на сроки завершения проекта, которые намечены на первый квартал 2019 года, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября. За первые несколько часов проехали более 700 грузовиков.

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Строительство Крымского моста

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