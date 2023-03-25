Французские власти запретили использование мобильных развлекательных приложений, таких как TikTok или Netflix, а также игру в Candy Crush.

Французские власти запретили использование мобильных развлекательных приложений, таких как TikTok или Netflix, а также игру в Candy Crush.

Ограничения коснулись оргтехники двух с половиной миллионов сотрудников министерств и ведомств. В качестве причины своего решения правительство назвало риски кибербезопасности.

Белый дом, Европейская комиссия, официальные лица Великобритании и Канады уже вынудили своих чиновников закрыть китайский видеосервис. Вместо этого руководство TikTok неоднократно опровергало подозрения в сотрудничестве с китайской разведкой.

В Париже правительство приняло более «строгое» решение: все англоязычные приложения были запрещены.

Politico пишет, что несколько дней назад французским парламентариям посоветовали не устанавливать на свои служебные телефоны американские мессенджеры Whatsapp и Signal, а также Telegram, созданный Павлом Дуровым.