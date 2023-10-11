Французские войска начали покидать Нигер

Первые французские войска покинул Нигер. Об этом сообщает агентство AFP.

“Первые войска выведены”, – говорится в сообщении.

Отмечено, что вывод французских войск осуществляется “по данным планировать”. В Нигере находятся около 1400 солдат французских вооруженных сил.

В понедельник Национальный совет спасения отечества (временное правительство Нигера) объявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отозвал посла и ряд дипломатов из Ниамея и заявил, что не будет сотрудничать с повстанцами в военном отношении. Париж планирует вывести войска из Нигера до конца года