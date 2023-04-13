Французский лидер призвал к дистанцированию от Америки и сближению с Китаем

В своем выступлении в Нидерландах Макрон сказал, что быть союзником США «не означает быть вассалом», и снова заговорил о Тайване, на этот раз настаивая на том, что Париж поддерживает статус-кво.

Президент Франции также подчеркнул, что Европа не должна вмешиваться в конфликты США и должна стремиться стать третьим полюсом наряду с Вашингтоном и Пекином.

Британская Guardian сообщила, что слова Макрона приветствовали китайские СМИ, но в Европе мнения разделились.

Лидера Франции обвиняют в призывах к отходу от Америки и сближению с Китаем, в то время как Вашингтон решительно поддерживает Украину, а КНР “нападает на Тайвань”.