Франко-российская экспедиция на лыжах доберется из Баку в Сочи

Команда лыжников из России и Франции, идущих по высокогорному маршруту от Каспийского до Черного моря, в апреле взошла на Эльбрус.

На гору экспедиция отправилась 8 апреля, а спустилась 11-го в поселок Терскол. Там альпинистам вручили сертификаты о восхождении.

Экспедиция стартовала в начале февраля. Группа состоит из семи человек — пятерых горных гидов и двух врачей. Они проложили линию уникального маршрута из Баку в Сочи и проходят наибольшую его часть на лыжах через Кавказские горы. Полный траверс Главного Кавказского хребта составляет 1 тыс. 425 км. Команда на лыжах и велосипедах уже прошла из Азербайджана через Грузию и российский Северный Кавказ.

Маршрут включает восхождения на самые высокие вершины каждой страны — гора Базардюзю 4 тыс. 466 м (Азербайджан), Казбек 5 тыс. 33 м (Грузия/Россия), Эльбрус 5 тыс. 642 м (Россия), 20 пиков и 80 перевалов.

Далее группа будет двигаться к побережью Черного моря. Прибытие в Сочи намечено на 2 мая.

Ранее команда уже проходила сложные траверсы, такие как «Альпы 100 дней» в 2004 году, «Северный Кавказ 42 дня» (2009 год), «Пиренеи 66 дней» (2012 год), «Киргизия 34 дня» (2014 год), сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района.

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