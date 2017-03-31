Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Новороссийск

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в марте прибыл в Новороссийск.

С 28 февраля он выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

«Адмирал Григорович» является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, скорость — 30 узлов, автономность плавания ­— 30 суток.

Судно вооружено крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами. Фрегат может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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