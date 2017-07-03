Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл на Кипр

После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в Средиземном море.

«Фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, осуществил деловой заход в Кипрский порт Лимасол», — пояснил представитель флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он добавил, что во время стоянки корабль пополнит до полных норм запасы воды и топлива, а экипаж сможет отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями Кипра.

«Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31), сообщает ТАСС.

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