Фрегат Черноморского флота вернулся после плавания к берегам Сирии

«Адмирал Григорович» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл на базу в Севастополь.

Поход корабля продолжался более четырех месяцев. На смену «Адмиралу Григоровичу» в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море заступил корабль «Адмирал Эссен». К выполнению задач он приступил 10 июля.

Оба фрегата вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которыми наносились удары по террористам в Сирии.

Планируется, что на Черноморский флот отправят третий фрегат этой серии «Адмирал Макаров». Перед этим он примет участие в намеченном на 30 июля Главном военно-морском параде в Кронштадте. На Прибалтийском судостроительном заводе работают над созданием четвертого и пятого фрегатов этого проекта, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» пополнил запасы на Кипре.

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